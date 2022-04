Un pomeriggio di sano rugby con l’Open Day Primavera 2022

CIVITAVECCHIA – Un unico, grande abbraccio del Rugby Civitavecchia alle famiglie e con loro a tutte quelle bambine e quei bambini, a quelle ragazze e quei ragazzi che volessero provare a giocare con un pallone ovale assieme a tanti nuovi amici, in un ambiente sicuro, professionale, pronto a conquistarli con l’atmosfera unica del nostro impianto e della Club House del Rugby Civitavecchia.

E’ l’OPEN DAY PRIMAVERA 2022, in programma sabato 9 aprile alle ore 15:00 al Campo Moretti Della Marta: un progetto attraverso il quale il Rugby Civitavecchia vuole proporre un pomeriggio di allenamento e di “Vita da Club” durante il quale i partecipanti potranno confrontarsi relativamente su alcuni importanti valori e temi come l’inclusione, la lealtà il rispetto, la fiducia in sé stessi, l’importanza del gioco di squadra.

“L’importante sforzo messo in campo dalla società biancorossa di Rugby – si legge in una nota societaria – parte dalla convinzione che in un momento come quello che stiamo vivendo passare dei messaggi e degli spunti di riflessione direttamente su un campo da gioco attraverso lo sport sono determinanti per la corretta formazione psico-motoria”.

Il Rugby Civitavecchia è fiducioso che per sabato 9 Aprile il Campo Moretti Della Marta sarà invaso dalla palla ovale, con tutta l’allegria che il sport del Rugby può regalare.

Maggiori informazioni alla segreteria del Club al 349-5009670 o email: info@rugbycivitavecchia.com