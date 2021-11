Un grande Crc cede di misura alla capolista Union Rugby Capitolina

CIVITAVECCHIA – Un mach che sulla carta già poteva essere definito una partita persa ma che in realtà si è rilevato di grande spessore per il carattere e la volontà nella discesa in campo dei biancorossi.

Il Rugby Civitavecchia si è presentato a Roma contro la corazzata Union Rugby Capitolina privo dell’intera prima linea per infortuni, avendo in panchina tre ragazzi che rientravano da problemi fisici.

Nonostante queste difficilissime problematiche, non di facile e possibile soluzione, il CRC ha reagito alla situazione perdendo con il minimo scarto di 24-19 al cospetto dei romani, primi in classifica e pretendenti al titolo per la categoria superiore.

Il Rugby Civitavecchia ottiene quindi un punto di bonus ed al di fuori della partita persa avrebbe potuto anche tornare vincitore.

Dall’altra parte la Capitolina ha faticato molto per prevalere e lo ha fatto nel primo tempo con quattro mete, ben due di queste fatte con superiorità numerica.

Coach Tronca: “Voglio ringraziare tutti i mie ragazzi, in primis il Capitano Manuelli ed a seguire tutto il gruppo con Fraticelli il veterano per eccellenza per il loro sacrificio dove oltre a giocare veramente con abnegazione e costanza hanno partecipato attivamente anche in ruoli non loro. Ho visto una grande squadra con aggressività, grande risalite, ottime touche. Torniamo con grande rimpianto perché avremmo potuto fare bottino pieno”.