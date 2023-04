Un “Giro d’Italia” di tante belle soddisfazioni per la Mtb Santa Marinella in mountain bike e su strada

SANTA MARINELLA – Collezionano successi e piazzamenti a ripetizione gli atleti della Mtb Santa Marinella raccogliendo consensi in diverse manifestazioni in giro per l’Italia.

Nella mountain bike seconda prova della Veneto Cup a Montecchio Maggiore per Gianfranco Mariuzzo portata a termine col quarto posto tra i master 6. Al via della Marathon dei Lupi-Parco Monti Aurunci a Pico Cristiano Mastropietro (19°M3) e Marco Giannotti (24°M4). Unico atleta del team santamarinellese a prendere parte alla XCO di Mentana, gara del circuito regionale XCO Lazio Cup, Claudio Albanese col quinto posto tra i master 6. Esperienza ciclistica vissuta in sella a una mountain bike in completa autosufficienza e senza limiti di tempo per Gianluca Piermattei nel mettere nelle gambe 380 chilometri e 8.000 metri di dislivello sulle strade ai confini tra Toscana, Lazio e Umbria alla Velzna Trail con partenza e arrivo ad Orvieto. Per Stefano Martinelli, presenza alla Veneto Gravel che è riuscito a chiuderla in meno di 47 ore (comprese alcune ore di sosta) per complessivi 720 chilometri.

Per il ciclismo su strada da registrare i piazzamenti di Fabio Risoluti, Ludovico Cristini, Andrea Somma e Diego Salerni a Magliano in Toscana. Terzo posto di categoria primavera-1 per Leonardo Ciarloni ad Alatri (Trofeo Raniero Carloni, sesta tappa del Giro della Ciociaria) mentre per Gianluca Magnante ancora un impegno a cronometro sia individuale (quinto) che in coppia lui&lei con Daniela Pelella (terza piazza) a Fiumicino, gara rientrante nel circuito Esacrono. Pierluigi Stefanini è impegnato fino al 30 aprile al Giro della Sardegna a tappe e nella prima frazione a Villasimius con il sedicesimo posto assoluto e il quarto di categoria master 6.

Soddisfatto di questo gran momento che sta attraversando la squadra santamarinellese il presidente Stefano Carnesecchi per la dedizione che i suoi atleti dedicano a questo sport permettendo di ottenere riconoscimenti di gara in gara da oltre 25 anni e in diverse zone d’Italia con una spiccata vocazione multidisciplinare negli ultimi tempi.