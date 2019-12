CIVITAVECCHIA – Dal Civitavecchia Rugby Centumcellae riceviamo e pubblichiamo:

“Il 2019 è stato un anno incredibile per il Civitavecchia Rugby.

Durante questo periodo avete potuto controllare con i vostri occhi i traguardi raggiunti per la nostra Associazione Sportiva Rugbistica , grazie al sostegno di voi che prestate la vostra assistenza volontaria e gratuita.

Il vostro aiuto è stato utilizzato per rafforzare ed ampliare i programmi esistenti, sviluppandone alcuni nuovi con entusiasmo, progetti a cui daremo più spazio.

L’anno venturo è alla porte e siamo pronti ad iniziare ad affrontarlo.

In questo modo di agire ci sono non solo i giocatori ed ex ma certamente in ‘prima linea’ educatori-allenatori, dirigenti-accompagnatori, staff medico, collaboratori, genitori ed appassionati, tutti impegnati a sostenere le peculiarità più importanti dello sport e principalmente del Rugby.

Un ringraziamento particolare agli sponsor, soci, fornitori e patner per avuto fiducia ai nostri progetti, per aver condiviso i nostri sogni, aver dato consistenza, credibilità e serietà al nostro operato.

Un ringraziamento ai nostri avversari in campo ed amici fuori per la lealtà sportiva.

Speciale è il ringraziamento alla stampa ed ai media, locali e nazionali, per avuto fiducia di credere in noi, per aiutarci ed accompagnarci per tutto il 2019, rendendo la vita della nostra associazione visibile in campo e fuori.

Si può riassumere così l’anno 2019, è stato una sensazione che grazie a tutti coloro che sono stati al nostro fianco ci hanno la certezza di non essere mai stati soli per questo è stata una annata fantastica.

Certi che assieme a tutti Voi si potranno fare cose incredibili per l’anno che verrà vi auguriamo: Buon 2020…”

Civitavecchia Rugby Centumcellae