Un allenamento particolare al “Moretti Della Marta”

CIVITAVECCHIA – Martedì 30 Novembre nello splendido scenario del Campo Moretti Della Marta si sono incontrate le società sportive del Rugby Civitavecchia, Cestistica Civitavecchia e Rugby Viterbo per dare vita ad un momento sportivo di valore oltre che di confronto come elemento educativo e sociale.

Componente essenziale per lo sviluppo psicofisico dell’essere umano, lo sport da sempre ricopre un ruolo determinante nella nostra cultura, sociale e familiare, grazie alla sua funzione educativa.

Un’unione che ha dato vita ad un incontro di allenamento congiunto dove i ragazzi si sono messi alla prova sperimentando sia il Rugby che Basket sotto l’attenta visione dei tecnici del Rugby Civitavecchia Andrea Gargiullo, della Cestistica Civitavecchia Andrea Campogiani e Simone Di Giovanni e Rugby Viterbo Sebasian Francesio, Luigi Petrolito e Alessandro Crinò.

Ecco come la figura dell’allenatore, educatore, tutor diventa, quindi, centrale nella vita dei più giovani: ciò che un buon educatore sportivo è chiamato a fare, al fine di svolgere al meglio il suo ruolo, è di svincolare l’autostima dei ragazzi dal risultato, di stimolare l’assunzione di responsabilità e l’autonomia, di salvaguardare il diritto di sbagliare per poi ricominciare.

Lo sport, come veicolo educativo, ha un ruolo centrale, poiché forma le persone in quanto tali, ancor prima degli atleti un veicolo di inclusione, aggregazione e partecipazione con un ruolo sociale fondamentale, che permette lo sviluppo di capacità e abilità essenziali per una crescita equilibrata.

Un ringraziamento particolare viene rivolto dai partecipanti agli OLD del Rugby Civitavecchia che ancora una volta si sono messi a disposizione attivamente per la realizzazione dell’evento.

Il Rugby Civitavecchia spera che questo sia solo l’inizio di un progetto più ampio a cui parteciperanno tutte le società sportive che credono nell’amicizia e nel divertimento nello sport.