Ultima tappa campionato zonale Techno 293 e ancora podi per gli atleti della Lega Navale

CIVITAVECCHIA – Si è svolta presso la sede della LNI di Civitavecchia l’ultima tappa del campionato zonale Techno 293, dove hanno partecipato 91 atleti provenienti da tutto il Lazio.

La regata si è svolta su 2 giorni: il primo ha regalato una giornata di sole e poco vento dove tutte le flotte hanno completato le prove previste per la giornata, mentre il secondo giorno, disturbato dalle nuvole e dalla pioggia, solo i più grandi sono riusciti ad andare in acqua per regatare.

La regata è riuscita molto bene grazie alla coordinazione e alla collaborazione dei soci della Lega navale che hanno preparato tutto quanto il necessario, dalla segreteria, al campo di regata, all’accoglienza e agli allenatori Daniele Guzzone, Elena Scagnoli, Matteo Evangelisti e Riccardo Errico.

Diversi i podi portati a casa dagli atleti della Lega navale:

U17

1 (assoluta e femminile) Giulia Vitali

1 Nico Pettinari

U15

1 Alice Evangelisti

2 Davide Terzaroli

3 Lucrezia Piccolo

U13

1 Davide Mecucci

3 Matteo Lepore

CH4

1 Matteo Arcadi

Bravi anche gli altri atleti della LNI: Elisa Del Duca, Francesco Maria Ricci, Flavio Molentino, Alfredo Lauteri Giulia Cocco, Camilla Maffei, Vittoria Marconi, Edoardo Malavasi, Marco Feligioni, Filippo Iengo, Giordano Pacini, Elisa D’Andrea e Carlo Alberto Graziano.