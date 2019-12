Tre titoli provinciali di ciclocross per il Team Bike Terenzi

CIVITAVECCHIA – Il Team Bike Terenzi brilla nel Campionato provinciale FCI Roma di ciclocross che si è disputato domenica a Tivoli. In una giornata dalle condizioni meteo difficili, con pioggia leggera e forte vento che sono scesi durante la mattinata, la formazione diretta da Vanessa Casati e Vladimiro Tarallo è riuscita a compiere una grande impresa, portando a casa tre titoli.

Daniele Peschi è riuscito a vincere la propria gara nella categoria ID-2, portando così a casa anche la maglia di campione provinciale. Silvia Cerasa si è invece aggiudicata il titolo provinciale nella categoria delle donne Esordienti. Molto bene anche Edoardo Di Luigi, anch’egli campione provinciale nella categoria degli Allievi di secondo anno.

La giornata di gare a Tivoli, nella penultima tappa del Trofeo Romano Scotti Gruppo Forte Lazio Cross, non era cominciata con il piede giusto per il Team Bike Terenzi, in quanto vi è stata una brutta caduta di Sara Tarallo nei primi metri della gara delle donne Esordienti. Nonostante lo spavento iniziale, la Tarallo non ha subito fratture e dovrà semplicemente osservare qualche giorno di riposo.

Questi gli altri risultati ottenuti dal Team Bike Terenzi nella gara di Tivoli: negli Allievi 8/o posto di Manuel Rescia, 10/o di Filippo Cesarini Proietti, 14/o di Luca Cerasa. Negli Esordienti 10/o Diego Zevola. Tra i G6, grande prova di Francesco Massai, che lotta fino alla fine per la vittoria e ottiene un bel terzo posto. Mattia Deciano è 7/o di Categoria davanti al proprio compagno Flavio Amato.

Vanessa Casati, DS del team, non nasconde la propria felicità per i risultati ottenuti nella giornata di Tivoli: “Conquistare il titolo provinciale è sempre molto importanti, soprattutto in gare come questa, che sono veramente dure per le categorie giovanili. I ragazzi hanno davvero ben figurato e siamo felici che tutti abbiano dato il massimo. Adesso ci concentreremo sulla gara di Cerveteri, penultima tappa del Lazio Cross, prima di pensare al gran finale di stagione”.