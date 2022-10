Tre portacolori della CV Skating nella nazionale italiana impegnata ai Mondiali in Argentina

CIVITAVECCHIA – Sono ben tre le atlete della nazionale femminile di hockey in line della Cv Skating convocate per i Mondiali di Buenos Aires (Argentina) che si terranno dal 24 al 30 ottobre.

La civitavecchiese doc Veronica Novelli (nella foto), la portiera Eugenia Pompanin e la giovane attaccante Letizia Barocci sono state selezionate da coach Ceschini per fare parte del team azzurro.

L’Italia è inserita in un girone di ferro con Canada, Usa, Messico e Brasile. L’esordio sarà il 24 ottobre alle 9.30 contro il Canada.

“Un grande in bocca al lupo alle nostre atlete – afferma il presidente Riccardo Valentini – anche se rimango convinto che grazie alla vittoria dello scudetto femminile 2021-22 la truppa Sniperine CRT poteva essere più nutrita. Tante delle nostre ragazze meritavano questa soddisfazione. Da casa faremo tutti il tifo per l’Italia ed in particolare per le nostre compagne: in questi mesi si sono allenate benissimo e renderanno onore alla maglia azzurra”.