Tornano finalmente a giocare le giovanili del CRC

CIVITAVECCHIA – Finalmente sono tornate a giocare le giovanili del Rugby Civitavecchia, una vittoria nel nome dello “sport”.

In campo Domenica 6 Marzo, dopo la lunga pausa per l’emergenza Covid, le Under 9 e 11 del impegnate a Sacrofano contro la Polisportiva Rugby Veio ed a Roma contro la Arvalia Villa Pamphili Rugby.

Vedere la gioia e la gran voglia di giocare dei bambini è la soddisfazione più grande per chi in questi mesi, nonostante le tante difficoltà, ha continuato a lavorare con impegno e professionalità per tener vivo il movimento del Rugby Civitavecchia.

“Abbiamo trovato la collaborazione degli amici del Rugby della Polisportiva Rugby Veio ed Arvalia Villa Pamphili Rugby per mettere in piedi questa giornata con lo spirito di far rivivere le domeniche di Rugby ai nostri atleti – così educatori, allenatori e dirigenti del Rugby Civitavecchia – insieme abbiamo ottenuto il risultato più grande, una domenica di divertimento e gioia da condividere per contendersi un pallone di forma ovale!!!”

“Non possiamo parlare di vincitori o perdenti – commenta il direttore sportivo delle giovanili del Rugby Civitavecchia – ma possiamo dire che tutti abbiamo contribuito alla vittoria dello sport riportando in campo i nostri atleti dopo tanto tempo di stop and go”.

Intanto, a conferma della bontà del lavoro svolto dal settore giovanile biancorosso, si registra la convocazione per il nuovo corso della FIR di Igli Hoxha (nella foto) al Raduno di Area Under 17 Centro Sud.

“Questa convocazione conferma l’ottimo e performante lavoro svolto dal Club verso la linea verde verso i ragazzi che formatesi nel CRC lo ricambiano e portano in alto il nome del Rugby Civitavecchia – commenta il presidente del CRC Andrea D’Angelo – Soddisfatti e pieni di orgoglio i quadri tecnici così come la dirigenza del Club che continua giorno dopo giorno il lavoro tecnico, sportivo e psico-fisico sui giovani rugbisti ed è sicuro che a Igli si aggiungeranno altri atleti giovani del Rugby Civitavecchia. Siamo davvero felici che un giovane atleta del Rugby Civitavecchia abbia raggiunto tale livello essendo considerato dai tecnici federali italiani un promessa del Rugby Italiano”.