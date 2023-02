Tirreno Atletica travolgente: quattro qualificazioni tricolori nel cross di Fiumicino

CIVITAVECCHIA – Al “Parco di Villa Guglielmi” di Fiumicino per una grande domenica di corsa campestre: una partecipazione di massa dove oltre 1000 partecipanti hanno colorato il percorso-gara del Campionato regionale su terreno variegato tra prato, ponticelli e brecciolino, percorso gestito dalla società di casa, l’Atletica Villa Guglielmi, e dalla FIDAL Lazio.

La Squadra Assoluta femminile, la Junior Maschile (2005), la Allievi maschile e femminile (2006-2007) della Tirreno Atletica Civitavecchia staccano il pass per i campionati italiani che si svolgeranno a Gubbio l’11 e 12 marzo. Un nutrito gruppo di atleti che tenacemente conquista posizioni su posizioni per non mancare all’appuntamento tricolore della “Festa del Cross”.

“Gare entusiasmanti che hanno confermato l’ottima condizione societaria – commenta soddisfatto il Presidente Claudio Ubaldi – Al momento sono 18 gli atleti che vestiranno il nome di Civitavecchia ai Campionati italiani di Cross, una storica eredità del mezzofondo che siamo orgogliosi di continuare a tramandare e che permette di aprirsi a ventaglio su tutte le discipline dell’Atletica di corsa, salti, ostacoli e lanci; affrontare i cross è formativo, per questo viene consigliata la partecipazione fin da piccolissimi e viene proposto tra i Giochi studenteschi; è resilienza agli stress, allena la capacità di rimanere motivati nelle difficoltà, possiamo racchiudere il pensiero citando l’autore Pietro Trabucchi “Resisto dunque sono”.



Nella 8Km Assoluta femminile, Silvia Nasso è quarta in 31’31” e, con le compagne di squadra, Isabella Papa e Claudia Petito (nella foto) Sono solo le prime a gioire della lunga mattinata di gara, terza posizione a squadre dopo la formazione dell’Esercito e della SS Lazio.

Gli Junior, sempre sul percorso da 8Km, con Gioele Romiti (29’44”) e Joel S. Calbi, insieme al punteggio di Daniele Mellini della prima prova di Arce, sono in testa alla classifica a squadre U20 laziale; cat Junior f Matilde Patanè si conferma, anche alla seconda prova, in terza posizione regionale sui 5Km in 20’52

U18 entrambi qualificati per il tricolore, nelle due giornate di prove, con il terzo posto a squadre delle Allieve Sara Pontani, Asia Bernardini, Myriam Tofi e Gloria De Santis a pari punti con la seconda squadra classificata e con il quinto posto dei maschi con Leonardo Dolci, Fabio Massimo Baliva, Daniele Soresina e Francesco Pierucci.

CdS di cross lungo maschile 10Km è sesto in classifica e quindi solo per una posizione non potrà purtroppo essere a Gubbio tra le prime cinque squadre laziali. Partecipazione compatta tre le fila biancoblu con Matteo Moretti, Andrea Azzarelli, Federico Orlando, Federico Ubaldi e Stefano Braccini.

Al cross corto da 3km gruppo variegato e molto motivato, Alessio Mangano (cat Senior) 13^ in 10’24, buona e allenante la prima prova della velocista Federica Elefante F40; ottimo test per i master che domenica gareggeranno a Castrocielo (Fr) per il Campionato regionale di categoria con Gianluca Gori (M50), Valter Michesi (M70) in 12’38 e Giuseppe Romiti (M50) in 13’33.

2^ prova del Trofeo giovanile: condotta di gara a regola d’arte delle cadette sui 2Km che al momento sono terze prima della prova finale di Roma in cui oltre alla desiderata conferma del podio, si avrà la lista delle partenti in rappresentativa laziale e individuale per la “Festa Del Cross”: Linda Graziosi è 6^, Annalisa De Fazi 13^, Giorgia Cangani, Chiara Fanelli, Nicole Serra, Irene Riccobello, Camilla Rosati e Beatrice Cercaci sono le 2008-2009 che completano la squadra abile a ritagliarsi un posto di tutto rispetto tra le compagini regionali; tra i cadetti , la bandiera civitavecchiese è tenuta alta da Vincenzo Franzese sui 2,5Km mentre la cat ragazzi sui 1500m (2010-2011) è anch’essa in terza posizione con Javier Almenares e Ifa Di Gennaro. 4^ le ragazze al momento, con Viola Riccetti (6^) e 12^ Sofia Biondi al primo anno di categoria, finisce la composizione della squadra odierna Letizia Merone.

Il blocco degli esordienti è impressionante, una nuvola di U10 parte alla volta dei 600m: Andrea Tavella, guida la squadra maschile e vince, a seguire tutti bravissimi i compagni Leone Lasagna, Leonardo Grossi, Francesco Cercaci, Francesco Leoncelli, Gianluca Donadon, Giordano Cangani, Andrea Di Stefano, Andrea Palminteri e Tristano Passiu. Tra le bambine Elena Riccobello va al bronzo, Chiara Riccone, al primo anno di cat (2013) è 7^, con loro Sandra De Fazi, Emma Pastorelli, Letizia Stefanelli

Fonte: Patrizia Rotolo