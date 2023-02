Tirreno Atletica sugli scudi anche ai Campionati regionali Master: tre ori a Castrocielo

CIVITAVECCHIA – Tirreno Atletica sugli scudi anche al Campionato di cross Master, con un bottino di tre maglie da campione regionale che rientrano in casa al “Moretti-Della Marta” per Silvia Nasso tra le F35, Emiliano Catullo negli M45 e Valter Michesi fra gli M70, cui si aggiunge anche un argento a squadre.



La Selva Don Cristoforo, parco naturale che si trova nel cuore di Castrocielo, è una radura con all’interno una strada rurale; il percorso, affrontato dai tanti master giunti in provincia di Frosinone per contendersi i titoli di categoria in palio, si snoda su un percorso da 1Km reso durissimo da una lunga salita e da un percorso altamente tecnico.

Ottimi tutti i piazzamenti dei nostri portacolori, una partecipazione nutrita e motivata seguita nei passaggi tecnici sul percorso da Claudio Ubaldi: 6Km per gli M45 con il bronzo di Vittorio Casalini; Giuliano Natali 6^ e Floriano Panunzi 14^. Valerio Guida è 9^ tra gli M40; nella cat M50 Felice Tofi è bronzo, 10^ posizione per Gianluca Gori, 12^ piazza per Giuseppe Romiti. Concorrono alla conquista dell’argento a squadre gli M60 Sandro Evangelisti 4^, Claudio Furlan 8^ e Daniele Flaccavento 13^.

“La squadra master anche nell’edizione 2023 si piazza sul podio, un argento importantissimo che sugella le qualità tecniche e caratteriali di tutti i componenti – il commento del Presidente Claudio Ubaldi – Percorso difficile e che ha messo a dura prova tutti gli atleti ma il successo raggiunto ha spazzato via la stanchezza. Dal bronzo dello scorso anno siamo passati al secondo gradino, nel 2024 cercheremo di riprenderci l’oro già nostro nel 2020. Grazie a tutti gli atleti ma soprattutto a Mauro Lorusso che ha preparato questo appuntamento con la solita accuratezza che lo contraddistingue.”

Fonte: Patrizia Rotolo