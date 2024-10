Tirreno Atletica sempre più in formato nazionale

CIVITAVECCHIA – Intenso, emozionante, completo fine settimana per i colori della Tirreno Atletica Civitavecchia, il nome della nostra città viaggia per l’Italia calcando prestigiosi teatri di gara.

A Caorle (Ve) il campionato italiano cadetti per regioni.

Far parte della squadra regionale è già una vittoria perché si accede a vestire la divisa della rappresentativa vincendo il titolo regionale o conseguendo uno standard di qualificazione imposto dal settore tecnico nazionale.

Beatrice Pelliccione (nella foto) si presenta da campionessa laziale nelle prove multiple con il 15^ accredito in Italia e, in gara, scala due posizioni; nel pentathlon composto da salto in alto, salto in lungo, 600m, 80m a ostacoli e giavellotto dove consegue la miglior prestazione stagionale personale e, nonostante un fastidioso dolore al ginocchio, contribuisce a portare punti preziosi alla compagine del Lazio che si insedia al quarto posto.

A Catania finale del trofeo CONI.



I giochi olimpici U14 con 39 federazioni presenti, 5 discipline associate, 21 rappresentative regionali, 5 stati esteri (Argentina, Australia, Brasile, Venezuela, USA) alla presenza del Presidente Mattarella e del Presidente CONI Malago’ e dei campioni europei ed olimpici è andata in scena una grande festa dello sport. Sofia Biondi è parte della rappresentativa laziale per l’atletica leggera dopo aver vinto la selezione nelle prove multiple nelle gare di 60m, salto in alto, getto del peso e 600m. Il suo punteggio contribuisce a posizionare il Lazio in sesta posizione. E’ la seconda volta che una nostra atleta partecipa alle finali del Trofeo CONI, dopo l’edizione 2022 con Beatrice Pelliccione.

“Importante il discorso sulle prove multiple, per i giovanissimi fino alla cat U16 questa disciplina è naturale in quanto la nostra attività già prevede la multidisciplinarità vuoi per far conoscere ed apprendere le discipline dell’atletica Leggera passando da velocità a ostacoli, salti e lanci e vuoi per imprimere al corpo una crescita in piena armonia e corrispondenza plurisensoriale. Il supporto tecnico è coordinato fra gli allenatori delle varie discipline per ottimizzare la preparazione alle varie gare e nella preparazione specifica di queste due gare si sono organizzati i lavori tra Mauro Leoni per i lanci, Mario Pelliccione per il salto in lungo e ostacoli, Federico Ubaldi e Claudio Ubaldi per i mezzofondo, Lorenzo Patane’ per il salto in alto” il commento del Presidente Claudio Ubaldi.



Ad Arezzo Campionato italiano corsa su strada: allieve U18 sul percorso da 6km, molto tecnico con lunghi falsipiani interrotti da bruschi cambiamenti di direzione. Asia Bernardini con un finale in crescendo conclude in 23’ netti per un passo di 3’50”/km e con un accresciuto bagaglio di esperienza al suo primo approccio alle corse su strada; Allo start sui 10Km tra gli junior U20 Gioele Romiti e Daniele Mellini concludono rispettivamente in 35’37” e 37’04” con il capitano Federico Orlando a 36’04. Un’esperienza coinvolgente con alla partenza oltre 500 persone a darsi battaglia. Sicuramente un’occasione di crescita sportiva ed agonistica.

A Telese terme, IXª edizione di Telesia run, è stata insignita per il quinto anno consecutivo del prestigioso riconoscimento Label World Athletics, entrando a far parte quindi delle World Athletics Label Road Races e i fratelli Granella, Angelo e Gabriele cat M45 alla 21k corrono con i colori di Civitavecchia della Tirreno Atletica.

A Grosseto alle gare su strada un bellissimo ed emozionante we con “la corsa dei forti” -dal forte delle marze a forte San Rocco- nel comune di Grosseto. la gara è stata dedicata a Gabriele Romiti e papa’ Giuseppe Romiti corre il percorso coinvolgendo tutti nella passione condivisa da tutta la famiglia.

Vince Samuele Scifo e Savino Lamastra è argento di cat.

A Roma Matteo Moretti e Silvia Nasso, sempre competitivi, corrono alla 6ª edizione della Cecchignola di Corsa ; tanti nomi della nazionale si sfidano sul percorso da 10km, i nostri portacolori ottendo posizioni significativa con Matteo che giunge 4^ al traguardo e Silvia 3^ cat F35.