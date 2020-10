Team Bike Terenzi, ingaggiati Ettore Loconsolo e Vittorio Carrer

CIVITAVECCHIA – Il Team Bike Terenzi è pronto a vivere un’entusiasmante stagione di ciclocross: domenica 4 ottobre, a Jesolo, prenderà il via il Giro d’Italia Ciclocross, uno dei principali obiettivi della squadra affiliata S.S. Lazio Ciclismo. Per l’occasione, ci sarà l’esordio con la maglia biancoceleste per i due nuovi ingaggi provenienti dalla Puglia, Ettore Loconsolo (nella foto) e Vittorio Carrer.

I due ragazzi hanno già accumulato una grande esperienza nelle categorie giovanili e sono due atleti che cercheranno di ambire sempre al risultato pieno nel corso delle manifestazioni più importanti alle quali il Team Bike Terenzi prenderà parte. Ettore Loconsolo, azzurro lo scorso inverno ai mondiali di ciclocross, è già stato per due volte campione d’Italia a Roma 2018 e a Milano 2019, e negli stessi anni ha vinto anche la maglia rosa finale del Giro d’Italia Ciclocross. Quest’anno il corridore parte con il grande obiettivo di ben figurare anche sulla scena internazionale. Stesso discorso anche per Vittorio Carrer, che avrà l’obiettivo di migliorare sempre di più in campo nazionale ed internazionale dopo gli ottimi risultati ottenuti nelle passate stagioni.

Il Team Bike Terenzi parte quindi con il vento in poppa per l’appuntamento più importante della stagione, il Giro d’Italia Ciclocross, anche perché la società biancoceleste organizzerà una tappa della corsa rosa sabato 17 e domenica 18 ottobre a Ladispoli, dove ci sarà la possibilità di vedere gareggiare tutti i migliori crossisti in campo nazionale. La gara valevole per il Giro d’Italia Ciclocross arriva dopo un altro importante evento organizzato dal Team Bike Terenzi, la prima tappa del Trofeo Romano Scotti Gruppo Forte Lazio Cross, che ha dato il via alla stagione regionale di ciclocross.