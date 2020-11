Team Bike Terenzi. Ettore Loconsolo convocato in nazionale per la prova di Coppa del Mondo

CIVITAVECCHIA – E’ festa in casa Team Bike Terenzi per la convocazione di Ettore Loconsolo in nazionale italiana. Il corridore pugliese, tesserato per la formazione laziale, difenderà i colori azzurri a Tabor, in Repubblica Ceca, dove domenica si svolgerà la prova di Coppa del Mondo di ciclocross.

Non è la prima esperienza di Loconsolo in nazionale, in quanto già lo scorso anno il corridore è riuscito ad attirare le attenzioni del commissario tecnico Fausto Scotti. Per il Team Bike Terenzi si tratta invece del primo corridore che viene convocato in nazionale nella storia del team affiliato S.S. Lazio Ciclismo, ed è una grande soddisfazione per tutto l’ambiente.

Claudio Terenzi, presidente della squadra, afferma: “Esprimo la mia soddisfazione più grande per la convocazione di Ettore in nazionale. Dopo le prime convocazioni in azzurro, arrivate lo scorso anno, abbiamo messo il ragazzo in condizione di esprimersi ancora al meglio, fornendo dei risultati convincenti. In questo devo ringraziare tutti gli sponsor che ci permettono di svolgere un’attività molto importante e dispendiosa in questo periodo così difficile, il CT della nazionale Fausto Scotti, ma anche e soprattutto i direttori sportivi Fausto Montini, Vanessa Casati, Vladimiro Tarallo e Federico Di Luigi, che lavorano ogni giorno per permettere ai più piccoli di crescere all’ombra di questi ragazzi che possono vantare già delle esperienze in nazionale. Faccio il mio più grande in bocca al lupo a Ettore in vista della gara di domenica”.

Il Team Bike Terenzi sta svolgendo un’importante attività che vede la squadra protagonista in tutta Italia. Il ringraziamento è rivolto agli sponsor principali della squadra: Salumi Coati, in particolare la signora Beatrice Coati e la sua famiglia; Galassia Ipermercati e Supermercati, nella persona di Stefano Brendolan e la sua famiglia; Effedi Diesel Iveco della famiglia Valentini; il marchio Guerciotti, che fornisce le bici alla squadra; MasterPro, nella persona di Matteo Ciccarelli; Evolution Bike, nella persona di Massimo Giannini; il marchio di integratori ProAction, nella persona di Ilenia Lazzaro; il signor Stefano Massimi di Massimi Catering.