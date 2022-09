Tarquinia, Tiziano Monti testimonial d’eccezione per la 10km del Mare

TARQUINAI – Un testimonial d’eccezione per un appuntamento d’eccezione: al via della 10 km del Mare – Nature Run in programma a Tarquinia il prossimo 18 settembre ci sarà anche il campione handbike Tiziano Monti, vincitore lo scorso anno del Giro d’Italia nella propria categoria e atleta nel giro della nazionale azzurra.

“Un piacere enorme, per me, essere al via della gara. – spiega Tiziano, ricordando un momento di forte emozione degli anni scorsi – La gara di Tarquinia Lido, nel 2019, è infatti stato il mio primo appuntamento agonistico in assoluto in handbike e, segno del destino, accadde a un anno esatto dall’incidente. Fu un’emozione straordinaria e l’inizio di un percorso bellissimo”.

In gara a Tarquinia Tiziano indosserà la maglia di Obiettivo3, il team di Alex Zanardi che, incontrando Tiziano qualche mese dopo l’incidente che aveva visto protagonista il ragazzo di Tarquinia, lo spinse a salire in handbike. È notizia di qualche settimana fa, tra l’altro, che a breve Tiziano, grazie a Dallara e Pharmanutra, avrà a disposizione un nuovo mezzo, altamente tecnologico, studiato proprio a partire da quello che ha accompagnato Zanardi ai suoi grandi trionfi.

Oltre a Tiziano saranno presenti a Tarquinia altri atleti in handbike. La gara ospiterà inoltre una tappa del circuito MigliorAbile, con eventi dedicati ai diversamente abili.

Una vera festa del running e dello sport, insomma, tra la prova competitiva sui 10km e la passeggiata non agonistica il cui ricavato dalle iscrizioni sarà devoluto all’ospedale di Tarquinia.

La gara è aperta a tutti i tesserati Uisp, Fidal e altri Enti di Promozione Sportiva in possesso del certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera (non sono ammesse altre diciture sul certificato). In virtù di apposita polizza assicurativa sottoscritta, la partecipazione è aperta anche ad atleti in possesso del solo certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, anche se non tesserati.

La quota di iscrizione è di € 12,00 con preiscrizione obbligatoria fino alle ore 24 di giovedì 15 settembre 2020, da inviare via mail a segreteria@montaltosport.it. Non saranno accettate iscrizioni il giorno della gara.

Saranno premiati i primi tre uomini e le prime tre donne al traguardo con un insieme di prodotti tipici locali di prestigiose aziende partner dell’evento; premi anche per i primi dieci di categoria – ad esclusione dei tre primi assoluti maschili e femminili – direttamente al termine della gara: sono previste 10 categorie maschili e 4 femminili.