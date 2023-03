Tanto onore alla Mtb Santa Marinella con i piazzamenti di Leonardo Ciarloni e Fabio Risoluti

SANTA MARINELLA – Anche in questo 2023 che coincide con il 27°anno consecutivo di attività, la Mtb Santa Marinella vuole mantenere alta la propria bandiera in diverse discipline delle due ruote, come accaduto nei giorni scorsi sia su strada che nella mountain bike.

Il 23 febbraio scorso a Monticchio di Sermoneta tanto onore per l’esordio con la casacca verdefluo in una gara su strada per Leonardo Ciarloni, neo acquisto per la stagione 2023.

Due giorni dopo ad Anagni lo stesso Ciarloni e Fabio Risoluti si sono resi protagonisti del Trofeo Caseificio Il Casale: tra i primavera-1 sesto posto di Ciarloni e tra i master 5 undicesimo Risoluti.

Dalle ruote lisce da strada a quelle grasse della mountain bike cross country: Claudio Albanese è stato l’unico esponente del team altolaziale a presentarsi sulla linea di partenza del Gran Prix d’Inverno il 26 febbraio a Torre Cajetani, portandolo a termine a pieni giri in sedicesima posizione assoluta e quarto di categoria master 6.