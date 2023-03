Sport: riconoscimento per il triatleta Lagona

CIVITAVECCHIA – Riconoscimento dell’Amministrazione per Gaetano Riccardo Lagona. Il triatleta civitavecchiese è stato premiato dal Sindaco Ernesto Tedesco e dal consigliere delegato allo Sport Matteo Iacomelli, per i risultati ottenuti durante l’ultima stagione di triathlon.

Lagona ha infatti vinto il titolo di campione regionale del Lazio nella categoria M3 over 50. Il Sindaco e il consigliere Iacomelli ne hanno lodato l’impegno, in una disciplina sportiva particolarmente dura: “Quello di Lagona è l’esempio di come il sacrificio quotidiano e lontano dai riflettori possa portare a splendidi risultati, nell’esclusivo interesse dello sport. Grazie a Riccardo per aver dato lustro al nome di Civitavecchia”, hanno commentato.