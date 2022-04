Snipers vittoriosi sui Castelli romani

CIVITAVECCHIA – Vittoria per gli Snipers TECNOALT nel penultimo turno del campionato nazionale di serie B. Al PalaMercuri i civitavecchiesi hanno sconfitto 4-3 i Castelli Romani. Dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio per 2-1, i nerazzurri allungano fino al 4-2 e resistono all’assalto finale della formazione romana. Per i TECNOALT in rete Marco Stefani con una doppietta, Alessio Galli e Stefano Cocino.

Per gli Snipers decisive in positivo le situazioni di powerplay e penalty killing: nel primo tempo hanno resistito a diverse inferiorità mentre invece hanno sfruttato tutte le superiorità a propria disposizione.

“Non è stata una partita facile – spiega Riccardo Valentini – i Castelli ci hanno messo in difficoltà e siamo riusciti a vincere grazie ad un’ottima prestazione del nostro goalie Pompanin e grazie ad una superiorità numerica finalmente tornata ad essere efficace. Giocare a roster quasi pieno è stata una bella emozione, dopo mesi di innumerevoli assenze”.

Ad una giornata dal termine, il sesto posto è ormai certo per i nerazzurri che nell’ultima giornata potranno tentare l’assalto al quinto posto, distante 2 punti.

(foto di Alessio De Luca)