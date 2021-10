Snipers a valanga nell’esordio in campionato

CIVITAVECCHIA – Inizia nel migliore dei modi il campionato di serie B nazionale di hockey in line per gli Snipers TECNOALT Civitavecchia.

Il team guidato da coach Gavazzi ha travolto con un eloquente 9-0 (5-0 il primo tempo) i neopromossi Bad Boars Viareggio.

Partita sbloccata in partenza in maniera fortunosa dai padroni di casa che esultano grazie a ben 2 autogoal. Da lì in poi il match è tutto in discesa ed i nerazzurri legittimano la larga vittoria dimostrando una indiscussa superiorità tecnico-tattica.

A segno con una doppietta Luca Tranquilli, Cocino e Stefani. Una rete a testa per Elia Tranquilli, De Fazi e Mandolfo.

Nell’intervallo particolarmente apprezzata l’esibizione delle ragazze del pattinaggio artistico della Cv Skating, le Roller Fairies che hanno allietato il pubblico presente sfoggiando le proprie capacità.

Capitan Luca Tranquilli: “L’esordio in campionato è sempre una sfida difficile da decifrare ma siamo stati bravi ad entrare in campo concentrati e a chiudere la partita quando ne abbiamo avuto l’occasione. La squadra è stata compatta e tutti hanno trovato spazio. Ringrazio i miei compagni per la fiducia che hanno riposto in me volendomi come capitano”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Gaetano Nambuletto, Riccardo Valentini, Stefano Cocino, Alessio Galli, Elia e Luca Tranquilli, Alessandro De Fazi, Manlio Mandolfo, Davide Ceccotti, Mattia Padovan, Marco Stefani. Allenatrice: Martina Gavazzi.

(Foto di Maurilio Mandolfo)