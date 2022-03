SNC Europa: ancora un successo al Campionato Pallanuoto Master Uisp

CIVITAVECCHIA – LA SNC-Europa è tornata in vasca alla piscina comunale di Monterotondo per disputare un altro confronto in seno al Campionato Pallanuoto Master Uisp contro la Roma WP terminato 13 a 5 per la compagine civitavecchiese allenata dal coach-patron Simone Feoli.

La squadra ha trovato di fronte un avversario un po’ scorbutico e ne è stata chiara dimostrazione l’andamento nei primi tre tempi con un vantaggio di pochi gol di scarto (3-1, 2-1, 4-3). Non sono mancati errori, più in attacco che in difesa ma con una gestione accorta ed efficace dei cambi, il risultato finale è stato uno schiacciante 4-0 nel quarto ed ultimo tempo, portando a 13 le segnature complessive rispetto alle 5 eseguite dalla squadra avversaria.

Il titolo di man of the match va a tutto il gruppo ed in modo particolare al mister Feoli che, ancora convalescente, ha messo ordine nella gestione del gruppo con risultati che fanno ben sperare per il futuro.

Con questa partita la squadra si posiziona seconda nel girone e si proietta quindi tra le migliori squadre di questo torneo con un dato che balza all’occhio: la miglior differenza reti (+15) tra quelle fatte e subite.

Marcature SNC Europa: 4 Tuderti, 2 Isidori, 2 Gulani, 2 Ruzzini, 1 Brugnoli, 1 Abbamondi e 1 Turchetta.