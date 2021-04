Si ferma in semifinale la corsa play off degli Snipers

CIVITAVECCHIA – Si chiude in semifinale play off il cammino degli Snipers Tecnoalt nel campionato nazionale di serie B. A Trieste la formazione di casa dell’Edera vince 8-2 (1-1) in una gara condotta in equilibrio per tutto il primo tempo e influenzata da una dubbia decisione arbitrale sul finire di frazione. Per i civitavecchiesi, già ko in casa in gara 1, finisce qui la stagione di serie B 2020-2021.

LA CRONACA

Civitavecchia per vari problemi si presenta all’appuntamento con sol 6 giocatori di movimento, mentre Edera al gran completo ha l’obiettivo di centrare la finale dopo la vittoria in gara 1. Civitavecchia catenacciaro con chiusura in difesa e contropiede e la tattica funziona per un intero tempo: laziali sorprendentemente in vantaggio e sorretti da una Pompanin in stato di grazia. L’empasse viene sbloccata dall’arbitro, che non ravvede un fallo solare e oltre ai 2? assegna anche agli ospiti 10? per proteste. L’Edera ringrazia, pareggia e poi dilaga nella ripresa con il Civitavecchia sulle gambe e rimasto con soli 5 giocatori di movimento. I triestini dimostrano la propria maggiore caratura e confermano di non essere a caso la capolista e guadagnano con merito la finale.

IL COMMENTO

Riccardo Valentini: “Si chiude per noi una stagione molto positiva, di crescita per i tanti giovani e con la quale abbiamo iniziato un nuovo ciclo. Peccato per i problemi legati al Covid avuti a cavallo di Pasqua che ci hanno tagliato le gambe nel nostro momento migliore ma d’altronde non era di certo questo l’anno giusto per tentare il salto di categoria. In gara 2 avevamo organizzato una gara di difesa e contropiede, e stava anche riuscendo. Peccato per quella decisione arbitrale che ha completamente cambiato l’inerzia della gara ma nulla va tolto all’Edera, ed in particolare ai due sloveni, che hanno dimostrato di avere una marcia in più”.

I presenti: Eugenia Pompanin, Marco Stefani (1), Gianmarco Novelli (1), Riccardo Valentini, Luca Tranquilli, Davide Ceccotti, Alessio Galli.