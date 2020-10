Sette podi per gli atleti della Lega Navale al Campionato zonale di windsurf

CIVITAVECCHIA – Weekend positivo per i portacolori della Lega Navale Civitavecchia. I ragazzi, accompagnati dai coach Daniele Guzzone ed Emanuele Arciprete, hanno preso parte alla seconda tappa prevista dal campionato zonale di windsurf presso il Circolo Nauticlub Castelfusano.

Il tempo non ha assistito i regatanti su entrambi i giorni di gara, infatti i ragazzi sono riusciti ad andare in acqua solo nella giornata di sabato, mentre la domenica, a causa della pioggia, non è stato possibile disputare alcuna prova.

Ben sette i podi conquistati dagli atleti civitavecchiesi. Tra gli under 15 U15 Vitali Giulia 2° assoluta e 1° femminile, Barbera Gaia 3° assoluta e 2° femminile e Letterio Andrea Milea 2° maschile e 5° assoluto. Tra gli under 13 Evangelisti Alice 1° assoluta, Molentino Flavio 3° assoluto e 2° maschile. Nel CH3 Mecucci Davide 1° assoluto ed D’Andrea Elisa 1° femminile.

Anche gli altri ragazzi della squadra non sono stati da meno piazzandosi nelle seguenti posizioni nelle rispettive categorie: nel Plus Di Francesco Claudia 5°; negli under 15 Terzaroli Davide 7°, Ricci Francesco Maria 10°, Del Duca Elisa 13°, Cocco Giulia 16° e Lauteri Alfredo 18°; negli under 13 Piccolo Lucrezia 5° e Mino Andrea 7°; nel CH3 Arcadi Matteo 6°.

Prossima tappa del campionato zonale, sperando in un tempo più clemente, il prossimo fine settimana presso il Tognazzi Marine Village.