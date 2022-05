Scherma. Per Francesca Stirpe bronzo al Gran Premio Giovanissimi di Riccione

CERVETERI – Dall’11 al 18 maggio a Riccione si è svolto il Gran Premio Giovanissimi: gara di scherma più attesa e più importante dell’anno.

La seconda giornata di gare è una giornata da ricordare per l’Etruria scherma Cerveteri. Per Francesca Stirpe (sciabola femminile, cat. Ragazze) un grande successo in una gara perfetta sin dal girone con tutte vittorie; infatti è stata sconfitta soltanto in semifinale da un’avversaria padovana finendo la gara con un meritato bronzo.

“Siamo molto felici del risultato, che è un punto di partenza per la prossima stagione” dice la M° Marcela Lessova.

La Stirpe si riconferma dopo una stagione con tutti podi: un argento e un bronzo nelle due prove Nazionali e un argento ai Campionati Regionali.