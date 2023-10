Santa Marinella Basket, prima giornata di campionato serie B femminile

SANTA MARINELLA – Si parte. Prende il via domenica alle ore 17 presso il PalaSport di via delle Colonie il campionato di serie B di basket femminile dell’Asd Santa Marinella Basket. Dopo l’entusiasmante stagione del ritorno della pallacanestro nella Perla del Tirreno dello scorso anno culminata con la promozione in serie B, le ragazze di coach Daniele Precetti sono pronte a tornare in campo in questa nuova categoria. Avversario in questo esordio sarà l’Esquilino Bk. «Ci aspetta un campionato entusiasmante – ammette coach Daniele Precetti -. Di sicuro non sarà facile considerato che abbiamo un gruppo giovane in cui la maggior parte non ha mai giocato in serie B. Siamo però sicuri di poter fare bene nonostante un calendario che non ci aiuti. In questa prima gara andiamo ad affrontare l’Esquilino che è una squadra che lo scorso anno ha chiuso al terzo posto». Sull’avvicinamento alla stagione l’allenatore della squadra del presidente Raffaele Bronzolino analizza: «Abbiamo disputato delle buone amichevoli e con il passare delle gare andremo sempre meglio