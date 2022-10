Rugby. Sabato 29 ottobre il 16° “Memorial Guerrino Buso – Massimo D’Angelo”

CIVITAVECCHIA – Con la sedicesima edizione, in programma nel fine settimana, sabato 29 Ottobre riapre un appuntamento diventato fisso per gli appassionati del Rugby, organizzato dagli Old Rugby Civitavecchia: il “Memorial Guerrino Buso – Massimo D’Angelo”.

Il programma della manifestazione che si svolgerà sul Campo Moretti Della Marta, prevede sabato 29 ottobre un triangolare tra Ruderi Rugby Roma, Old Rugby Romantici Cecchina e Old Rugby Civitavecchia. Al termine ci sarà il tradizionale Terzo Tempo con tanto divertimento e consueti sfottò. Il “Memorial Guerrino Buso – Massimo D’Angelo” nasce dalla volontà degli amanti della palla ovale nel ricordare giocatori che hanno contraddistinto il gioco del Rugby. La manifestazione si è evoluta sempre nel corso degli anni, interrotta solo a causa delle restrizioni della pandemia.

Così Michele Panetta, Presidente degli Old Rugby Civitavecchia: “Sergio Buso e Massimo D’Angelo hanno costituito per molti anni l’ossatura del Rugby Civitavecchiese, partecipando a molti campionati e dando sempre in campo esempio di massimo impegno. I vecchi compagni di gioco si ritroveranno numerosi sabato pomeriggio per ricordarli in un torneo a loro dedicato, al quale parteciperanno altre squadre con lo spirito che contraddistingue il mondo rugbistico : massimo impegno, sostegno di tutti nei momenti difficili, lealtà e rispetto per gli avversari. La giornata si chiuderà con il classico terzo tempo: occasione di coesione del gruppo e di solidale partecipazione nell’ambito dell’ottima cucina civitavecchiese”.