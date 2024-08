Rugby, il futuro del CRC: annunciato il completamento dello staff tecnico per la prossima stagione agonistica 2024/2025

CIVITAVECCHIA – Il Rugby Civitavecchia è lieto di comunicare la composizione del nuovo staff tecnico legato al settore giovanile. Una ripartenza, con figure pronte a dare il massimo per la società biancorossa con consolidate presenze come colonne di certezza del progetto per il settore giovanile.

STAFF TECNICO: Direttore Tecnico Marian Neagos;

Under 16:

Head Coach Marian Neagos, sarà affiancato dall’esperienza del primo assistente Simone Montana Lampo, secondo assistente Stefano Pergolesi, assistente Paolo Marra;

UNDER 14:

Head Coach Mauro Tronca, primo assistente Andrea Gargiullo;

UNDER 12:

Head Coach Marco Maddaloni, Head Coach Alessio Cicoria,;

UNDER 10:

Head Coach Daniel Stoica, primo assistente Danilo Battaglini, Resp.Educazione Motoria Fiamma Cianfrini;

UNDER 8: Educatore Andrea Gargiullo, assistente Simone Gargiullo, Resp.Educazione Motoria Fiamma Cianfrini;

UNDER 6: Educatore Giorgio Centracchio, Resp.Educazione Motoria Fiamma Cianfrini;

Prime Mete: Educatore Andrea Gargiullo, Educatore Giorgio Centracchio, Resp.Educazione Motoria Fiamma Cianfrini.

Si ripartirà, come preannunciato , da una solida base di allenatori che, dopo l’ottimo lavoro svolto nella stagione appena trascorsa, si confermano alla guida delle varie categorie.

Nel doppio ruolo di Direttore Tecnico e allenatore UNDER 16 Marian Neagos che svolgerà tanto lavoro portando attraverso una metodologia condivisa, tutte le squadre ad essere sempre protagoniste in tutte le categorie fino alla fine dei campionati.

Così il Direttore Tecnico Marian Neagos :

“Inizio stagione ci trova con uno staff tecnico corposo, con la presenza di almeno due figure tecniche e uno o più assistenti in ogni categoria.

Insieme ai coach abbiamo dato via ai lavori del nuovo progetto tecnico che si basa sullo sviluppo degli sportivi nel lungo periodo. Implementando la proposta tecnica sfruttando strumenti come: la programmazione degli allenamenti nel breve, medio e lungo periodo; la gestione delle tematiche e del contatto durante le fasi di allenamento; l’ottimizzazione delle tempistiche. Con l’obiettivo di creare sedute di allenamento sempre più efficaci e costruite in base all’età e alle esperienze dei giovani rugbisti.

Insieme al direttore sportivo Stefano D’Angelo stiamo lavorando per mettere a disposizione della juniores uno strumento importante per lo sviluppo come la video analisi già dalle prime giornate della stagione, di cui l’analisi dei dati sarà sia oggetto chiave della progettazione tecnica sia grande strumento di crescita per i ragazzi Già dalla prima riunione c’è stato entusiasmo in tutto lo staff tecnico e sono fiducioso che ci aspetta una stagione ricca di obiettivi raggiunti, divertimento e crescita!”.

Nello specifico, il Rugby Civitavecchia, intende fornire strumenti che permettano ai giovani della città e d’intorni di muoversi con più consapevolezza nell’analisi delle proprie risorse personali e delle opportunità che fornisce il contesto formativo e professionale locale