Rugby Civitavecchia: ancora 3 partite per chiudere il campionato in rimonta

La fortuna non ha sorriso fino ad oggi al Rugby Civitavecchia causa pandemia e stop forzati. Ci sarà da vedere Domenica 24 Aprile alle ore 15,30 al Campo Moretti Della Marta i seniores del Rugby Civitavecchia che affronteranno Rugby Noceto FC se la dea bendata darà un aiuto. In questo campionato 2021-2022 della serie A molti equilibri sono stati probabilmente alterati con virus, infortuni ect…. Vedremo nelle prossime tre partite cosa riserverà la sorte come avversari “da battere”, con l’obiettivo oramai fisso di chiudere il campionato in rimonta.

Da radio spogliatoio:

“Abbiamo voglia di fare una partita di Rugby dopo lo stop legato ai contagi, speriamo che la mala l’ondata all’interno del gruppo squadra si sia esaurita. Chiediamo di poter finire con queste 3 partite in crescendo. Lo spirito del gruppo è sempre quello di onorare questo sport come fatto in campo nell’ultima partita giocata, anche se in difficoltà numerica fino alla fine abbiamo lottato riuscendo a segnare una meta alla prima in classifica quasi allo scadere dimostrazione di non aver mai mollato e che la squadra è viva”.

Allora non rimane che incrociare le dita, toccare metalli preziosi e dimostrare che il Rugby Civitavecchia non è a caso nel girone della serie A di Rugby.”

CIVITAVECCHIA RUGBY CENTUMCELLAE asd