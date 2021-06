Ritorno alla vita grazie alla Giornata dello sport

CIVITAVECCHIA – Il 2 giugno, in occasione della Festa della Repubblica e della giornata dello sport, l’ASP Civitavecchia ha celebrato il ritorno alla vita. Il ritorno ai sorrisi e all’entusiasmo dei bambini che rincorrono la palla, il ritorno alla gioia di stare insieme, il ritorno alla felicità del gioco e dell’amicizia, il ritorno all’agonismo piacevolmente incardinato nelle gioiose regole che solo lo sport detta.

“Lo abbiamo fatto insieme a due associazioni sportive amiche – commenta la dirigenza dell’Asp – che con noi hanno condiviso la mattinata, in una serie di eventi sportivi multidisciplinari e che con noi formano un centro CONI d’eccellenza: la Handball Flavioni e la Cosernuoto, rappresentate per l’occasione da due figure sportive storiche della nostra città, la Prof.ssa Nadia Stanzione e il grande Antonio Parisi. Una giornata indimenticabile per i tantissimi piccoli protagonisti che hanno trascorso la giornata fra percorsi motori, partite di pallavolo, partite di pallamano e bracciate rinfrescanti in acqua. Una giornata indimenticabile per tutti i tecnici e i dirigenti presenti che hanno respirato un entusiasmo rigeneratore per lo spirito. Una grande iniezione di fiducia per tutti”.

Entusiasmo particolarmente apprezzato dall’On. Battilocchio, dal Sindaco Tedesco e dal delegato allo sport Iacomelli.

Così la presidente del sodalizio rosso blu Marina Pergolesi: “Ho assaporato con tutti i sensi a disposizione questa meravigliosa manifestazione. Ci ha restituito vigore e speranza. Dopo il drammatico saluto alla nostra campionessa Nadia Mocci che ci ha lasciati, per me è stato un po’ come tornare alla vita e alle sue rappresentazioni più belle: l’entusiasmo e il sorriso dei bambini. Ringrazio di cuore dirigenti e tecnici di tutte le società sportive che hanno permesso la piena riuscita di questa giornata meravigliosa”.