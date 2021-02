Riparte il Club Lazio, con 5 convocati della Tirreno Atletica

CIVITAVECCHIA – Il Club Lazio riprende la sua attività in campo. Dopo un lungo stop, la FIDAL Lazio riprende le sessioni di allenamento congiunto dedicate ai migliori atleti della regione della categoria cadetti (2006-2007). Incontri mirati non solo all’approfondimento della tecnica ma, con l’aggiunta della collaborazione con la psicologa dello sport a sostegno degli atleti e allenatori, anche a stimolare e migliorare, per quanto possibile, la motivazione dei giovanissimi atleti.

Il comitato regionale, attento allo sviluppo agonistico delle fasce più grandi, amplia la rosa dei convocati anche alle categorie allievi e junior (2005-2002) per la visione di un progetto più importante dove la priorità è la continuità agonistica da giovanissimi ad atleti evoluti.

Per la Tirreno Atletica Civitavecchia sono cinque i convocati: Matteo Bonamano e Gabriele Tarricone (nella foto) per il settore salti, mentre Leonardo Dolci, Sara Pontani e Myriam Tofi per il mezzofondo.

Appuntamento sabato 27 febbraio e sabato 6 marzo al Paolo Rosi di Roma e a Montecompatri con gli allenamenti sempre a porte chiuse in ottemperanza alle normative vigenti.

Patrizia Rotolo