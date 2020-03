Rinviata la “Granfondo dell’Etruria Meridionale”

CIVITAVECCHIA – Il Team Bike Terenzi, preso atto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, al fine di salvaguardare la salute delle persone, che viene sempre al primo posto, comunica che la Granfondo a squadre dell’Etruria Meridionale, prevista inizialmente per il 22 marzo, è stata rinviata. La gara sarà recuperata nei prossimi mesi, ma non è stata cancellata.

La decisione del rinvio è stata presa in accordo con il sindaco di Civitavecchia Ernesto Tedesco, con il quale il Team Bike Terenzi sta già studiando una nuova collocazione in calendario.

In accordo con il sindaco di Civitavecchia e con i sindaci dei vari comuni interessati, è prevista una riunione per la prossima settimana in cui si stabilità la nuova data ufficiale della Granfondo, che sarà comunicata in tempi brevi.