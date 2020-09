Pyrgi Basket: al via i corsi Minibasket e Under13, nel rispetto della prevenzione per il Covid19

SANTA MARINELLA – Si riprende. Il Covid19 ha solo rallentato il moto del basket targato Pyrgi nella città di Civitavecchia. Lo si farà ancora allo Stendhal, casa ufficiale del Pyrgi Civitavecchia, con le dovute accortezze ci si potrà allenare nel rispetto delle normative preventive e divertirsi con la palla a spicchi.

Partiamo dalla prevenzione, aspetto diremo fondamentale nel percorso sportivo e sanitario delle nostre squadre in questo periodo. Il Basket Pyrgi presso la palestra scolastica Stendhal ha prodotto il protocollo Operativo Sanitario per la prevenzione e diffusione del Covid19 in linea con le normative, approvato sia dalla Città Metropolitana di Roma che dal dirigente scolastico dello Stendhal, che permetterà di ripartire da lunedì 14 settembre nel pieno della sicurezza. Passo necessario per avere la struttura sanificata, a questo va segnalato l’acquisto di una macchina lava/aspira che renderà più fluida e consistente la purificazione dell’ambiente, con i bambini che torneranno nel pieno della loro salvaguardia di nuovo protagonisti del movimento cestista targato Pyrgi.

Parlato ampliamente della parte logistica, sanitaria di prevenzione, concentriamoci su quella dedicata ai corsi. La parte tecnica vedrà come fiore all’occhiello, al suo debutto ufficiale, l’ingresso dell’Under13 diretta da coach Maurizio Iachini nel vivo delle competizioni. Roster che con i suoi 26 atleti sfiderà, divertendosi, le altre compagini di categoria,

Nello specifico, partendo dai più piccoli, partiranno dai Pulcini (2013-14 e 15), dirette da coach Rinaldi e Bonomi, per passare poi ai Scoiattoli (2010) e Aquilotti (2011-12) entrambe dirette da coach Daniele Rinaldi, che sarà aiutato da Claudia De Nicola e Anna Bonomi, per transitare agli Esordienti e Under 13 (2008-09) dirette entrambe da coach Iachini con l’ausilio di Davide Maio. Tutte le categorie del minibasket nei nostri programmi, con gli Under 13 a suffragare un movimento in continua espansione.

Questi gli orari:

Pulcini/Scoiattoli:

*Mercoledì**

Orario *16:45-17:45*

*Venerdi**

Orario *16:45-17:45*

Aquilotti:

*Lunedi*

Orario *17:45-18:45*

*Mercoledì**

Orario *17:45-18:45*

*Venerdi**

Orario *17:45-18:45*

Esordienti/under13

*Lunedi*

Orario *18:45-20:15*

*Mercoledì**

Orario *18:45-20:15*

*Venerdi**

Orario *18:45-20:15*

Sicuramente una menzione va anche all’impianto. Sorpresa in tutto questo sarà la palestra, più volte denominata Pala Stendhal non a caso, che con degli accorgimenti mirati, un progetto di riqualificazione rilevante interamente a spese del Pyrgi basket, farà in modo da rendere definitivamente alla palestra le sembianze di un palazzetto dello sport dedicato al Basket. Un ringraziamento per aver permesso tutto ciò va al dirigente scolastico della Scuola Stendhal, in un’opera già iniziata tempo fa con la sostituzione dei fari, ora tutti al Led, e la ristrutturazione degli spogliatoi, in una miglioria costante anche nell’impiantistica.

Per tutte le delucidazioni in merito ai corsi basterà scrivere nella pagina Fb ufficiale Pyrgi, sulla sezione contatti del sito o al numero 3461339404 dove risponderà direttamente il Presidente Andrea Pierosara.