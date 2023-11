Perdono difendendosi bene i ragazzi della UNDER 14 CRC/URL contro RUGBY ROMA OLIMPIC 1930.

ROMA – Si è giocato sabato 4 novembre al Campo di Rugby “Roma Olimpic” alle ore 15,00 la partita tra i coetanei della UNDER 14 CRC/URL ed i ragazzi del Rugby Roma Olimpic 1930.

Nella partita i ragazzi della 14 lottano con avversari impegnativi e si muovono bene facendo movimento e creando gioco.

Purtroppo la concentrazione non è al massimo e i ragazzi pagano qualche incertezza in difesa e qualche errore di troppo in attacco, in particolare nell’handling o maneggio di palla, spesso proprio al momento dell’ultimo passaggio necessario a realizzare la meta, subendo di conseguenza il gioco degli avversari.

Una emozione sportiva che prova chi non ha visto realizzate le proprie speranze, per un gruppo la UNDER 14 CRC/URL che però è in buone condizioni e può guardare ai prossimi impegni con fiducia.