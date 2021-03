Per gli Snipers ko indolore a Trieste

CIVITAVECCHIA – Ko indolore per gli Snipers TECNOALT a Trieste. Nell’ultima giornata di regular season di serie B, i civitavecchiesi si sono presentati all’incontro con la formazione under 18, essendo già certi del quarto posto in classifica matematicamente.

L’Edera Trieste, prima in classifica al termine della regular season, non ha avuto particolari problemi nell’avere la meglio dei giovanissimi civitavecchiesi ed il match si è chiuso per 17-3 con gli assi sloveni Zerdin e Simsic sugli scudi.

Per i ragazzi targati TECNOALT una sconfitta indolore e tanta esperienza messa in cascina per il futuro. Le reti nerazzurre sono state siglate da Marco Stefani (2) e Alessio Galli.

Marco Stefani dichiara: “Abbiamo usato questa partita come crescita personale e di squadra, giocando con avversari di ottimo livello che si gioca il passaggio in serie A. Comunque ce l’abbiamo messa tutta e siamo soddisfatti di come si sono comportati i giovani, mettendo impegno e voglia di giocare in campo”.

I presenti: Gaetano Nambuletto, Marco Stefani, Davide Ceccotti, Alessio Galli, Mattia Padovan, Davide Trotta, Manlio Mandolfo, Alessandro De Fazi, Michele Orlando, Emanuel Serrano, Christian Carannante.