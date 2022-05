Pattinaggio Velocità: la Debby Roller Team all’European Cup 2022 in Germania

LADISPOLI – C’erano anche i portacolori della Debby Roller team dal 28 Aprile al 1 Maggio nel maestoso pattinodromo coperto dell’Arena Geisingen in Germania per il più grande trofeo internazionale al mondo di pattinaggio a rotelle, valevole come quarta tappa di Coppa Europa 2022. I portacolori della società ladispolana hanno conseguito importanti risultati, scontrandosi con atleti europei, dell’America Meridionale, di quella Centrale, del Nord e dell’Oceania.

Tutti i rappresentanti Debby erano al primo anno nelle proprie categorie, tranne Giulia Michettoni.

A ben figurare è stata la pluricampionessa italiana delle precedenti categorie, Elisa Folli, che nella categoria Youth (15-16 anni) e nelle due prove di fondo, dove è specialista, ha raggiunto un 5° posto nella mt 5.000 a punti e un 6° posto nella mt 10.000 ad eliminazione, conseguendo il 4° posto nella combinata di tutte le 4 distanze disputate e piazzandosi come prima italiana della classifica generale.

Altra grandissima prova per Simone Piccoli che, nella categoria Cadet (13-14 anni) e nella mt 500 sprint, ha ottenuto la 5^ posizione, mentre nella mt 4.000 a punti ha raggiunto il 6° posto e nella mt 3.000 ad eliminazione, a causa di una caduta, ha purtroppo perso l’occasione di raggiungere il meritato risultato sia nella distanza che in classifica generale; per lui, comunque, un 9° posto in combinata, terzo tra gli italiani.

Altro importante risultato dall’altro pluricampione italiano delle categorie inferiori Francesco Marchetti (categoria Youth) che, dopo un brutto e prolungato infortunio, è riuscito ha ottenuto la 14^ posizione nel giro lanciato e la 9^ nella mt 500 sprint, raggiungendo la 15^ nella combinata e il 5° posto tra gli italiani.

Altra grande prestazione sempre nella categoria Youth per Davide Gentili, anche lui rientrato alle gare dopo un lunghissimo stop dovuto a problemi fisici; per lui, dopo una prestazione caparbia, l’accesso alle finali “A” grazie all’ottimo risultato delle qualifiche.

Nonostante l’altissimo livello sono emerse delle grandi qualità per il fondo sia da Giulia Michettoni cat. Cadet, da Chiara Cavalli ed Eleonora Bocchini nella cat. Youth e da Valentina Nappi nella cat. Junior (17-18 anni).

Nonostante la lunga e faticosa trasferta i tecnici Valentina Manca e Andrea Farris si sono dichiarati fortemente soddisfatti dei risultati ottenuti dai propri atleti e soprattutto del percorso formativo che stanno seguendo, essendo questa una importantissima tappa intermedia di una lunga stagione agonistica.

Ora gli impegni tornano in Italia con il Campionato Regionale su strada che si terrà a Terni l’8 Maggio e successivamente la seconda tappa Ranking nazionale che si svolgerà a Senigallia dal 13 al 15 Maggio.