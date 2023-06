Pattinaggio Velocità: Doppio impegno per la Debby Roller Team ai Giochi Nazionali e European Cup

LADISPOLI – I ragazzi della DEBBY ROLLER TEAM, rientrano da un doppio impegno che li ha visti protagonisti, nella categoria Allievi tappa dell’European Cup con la maglia Azzurra a Worgl in Austria dal 15 al 18 Giugno e nella stesse date i Giovanissimi ed Esordienti ai Giochi Nazionali per Società all’Ice Stadion di Cavalese in Trentino Alto Adige.

Nella settima tappa dell’European Cup a conquistare due Ori, uno nella mt 5.000 a punti ed uno come componente delle tre atlete nell’Americana (staffetta) a squadre della Nazionale Italiana, un Argento nella mt 5.000 ad Eliminazione nella categoria Allieve (15 – 16 anni) è ancora una volta la plurimedagliata Elisa Folli.

Un Argento come componente dei tre atleti nell’Americana a squadre della Nazionale Italiana e un ottimo 4° posto nella mt 1.000 nella categoria Allievi per Francesco Marchetti.

Nella rassegna per Giovanissimi (8-9 anni) ed Esordienti (10-11 anni) più importante in Italia, ovvero i Giochi nazionali per Società in ricordo del Presidente Federale “Bruno Tiezzi” a difendere i colori per la DEBBY ROLLER TEAM sono stati scelti i migliori 8 atleti.

A raggiungere la Medaglia di Bronzo negli 8 giri a Cronometro è Cristina Pilli nella Categoria Esordienti femminile su una classifica di 222 atlete.

Nella stessa categoria e nella stessa gara ottima 8^ posizione per Giorgia Cosman. Sempre nella categoria Esordienti ma nella 2 giri sprint, 10^ posizione per Valeria Princigalli.

Strepitosa 12^ posizione nei 5 Giri a Cronometro, nella categoria Giovanissimi maschile al suo primo anno di categoria per il piccolo Leon Serracchiani.

Seppur più indietro nella classifica, al primo anno di categoria hanno ben figurato Leonardo Tatulli 51°, Kevin Bocu 52°, Emma Mellini 151^ e Beatrice Pepe 164^.

I tecnici Valentina Manca e Andrea Farris sono estremamente soddisfatti dei risultati ottenuti all’European Cup, un risultato che fa volare Elisa Folli verso la convocazione in Nazionale per il Campionato d’Europa che si terrà dal 16 al 23 Luglio in Francia a Valence D’Agen, e soddisfatti del progressivo recupero di Francesco Marchetti da quasi 2 anni di stop per problemi fisici.

Inoltre soddisfattissimi dei risultati ottenuti dai piccolini in campo nazionale, visto che la metà di loro erano alla prima esperienza in competizioni di altissimo livello come questa in Trentino, dove hanno ottenuto risultati importanti ed in particolar modo hanno iniziato ad imparare a stare in un ambiente sportivo di gruppo dove i principali valori sono quelli dell’unione, del rispetto e della disciplina.

I prossimi imminenti appuntamenti sono per tutta l’intera squadra agli Internazionali d’Italia Open a L’Aquila dal 23 al 25 Giugno, dove il 25 sarà per i più grandi il Campionato Italiano Maratona, mentre il tecnico dei Giovanissimi ed Esordienti Valentina Manca è impegnata attualmente allo stage Federale con i migliori tecnici delle categorie interessate con circa 80 piccoli atleti provenienti da tutta Italia e il coach e Direttore Tecnico della DEBBY ROLLER TEAM Andrea Farris è stato convocato dal CT della Nazionale Italiana Massimiliano Presti a seguire la Nazionale Juniores al raduno dal 21 al 23 Giugno a L’Aquila e la Nazionale Italiana Juniores e Assoluta al raduno dal 26 al 30 Giugno ad Alte Ceccato in provincia di Vicenza