Pattinaggio artistico, Roller Fairies in evidenza al Trofeo Divino Amore di Roma

CIVITAVECCHIA – Ottimi risultati per la Cv Skating al Trofeo del Divino Amore, organizzato a Roma sotto l’egida della Asc. Il 25 e 26 marzo le ragazze del settore pattinaggio artistico della Cv Skating, allenate dalle istruttrici Francesca Maura, Rebecca Profumo e Laura Giannini, si sono messe in evidenza con ottimi risultati e pregevoli esibizioni.

Numerosi gli applausi ricevuti per una società che sta crescendo sempre di più qualitativamente e quantitativamente.

“Le nostre atlete tengono sempre alto il nome della Cv Skating – afferma l’allenatrice Francesca Maura – ma questa volta in particolare le loro esibizioni hanno colpito il cuore di tutti, compreso quello del pubblico dal quale abbiamo ricevuto molti complimenti. Sono stata fiera di rappresentarle in qualità di allenatrice”.

Di seguito i risultati

Primi posti per: Giulia Pischedda, Maria Vittoria Montaruli, Arianna Caprolu, Aurora Cesaretti.

Secondo posti per: Zoe Obinu, Diletta Brundu, Lucrezia Mercuri.

Piazzamenti: Valentina Corradini, Rebecca Renzi.