Pattinaggio artistico, piazzamenti importanti per le Roller Fairies della Cv Skating al Trofeo Lazio

CIVITAVECCHIA – Si è svolta il 26 e 27 giugno presso l’impianto romano del Tre Fontane la terza tappa del “Trofeo Lazio” di pattinaggio artistico, organizzato dalla FISR.

La Cv Skating è stata ancora una volta presente, questa volta con 10 atlete, ed ha confermato il proprio trend di miglioramento con le proprie atlete delle Roller Fairies che hanno migliorato i piazzamenti conquistati nella seconda tappa.

In particolare si sono distinte Giulia De Girolamo che ha vinto tappa e Trofeo, e Maria Rita Donno, vincitrice del terzo posto di tappa.

Ottimi piazzamenti poi per Elisa Quartullo, Gloria Balboni, Valeria Leonardi, Rebecca Fiorini, Emma Mancino, Diletta Brundu, Maria Vittoria Montaruli e Viola Iodice.

“Sono molto soddisfatto del percorso intrapreso dalle nostre ragazze – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè partecipare alle gare federali è molto diverso che partecipare agli eventi degli enti di promozione sportiva ma già in poche settimane si sono visti importanti miglioramenti. Ringrazio le due allenatrici, Francesca Maura e Laura Giannini, per l’ottimo lavoro svolto e faccio i miei complimenti alle ragazze per l’impegno e la passione dimostrati. Sono certo che continuando ad allenarsi con questa serietà ben presto il podio diventerà una piacevole abitudine”.