Pattinaggio artistico, PalaMercuri stracolmo per il saggio di fine anno delle Roller Fairies

CIVITAVECCHIA – Si è svolto giovedì 9 giugno il saggio di fine anno delle Roller Fairies, le atlete della sezione pattinaggio artistico della Cv Skating.

Guidate dalle allenatrici Francesca Maura e Laura Giannini, le ragazze hanno messo in pista un bellissimo spettacolo, coinvolgendo tutte le atlete, dalle più esperte fino ad arrivare alle piccole neofite, e dimostrando di saper perfettamente coniugare le capacità artistiche a quelle tecniche di pattinaggio.

“Il pattinaggio artistico migliora a vista d’occhio – afferma orgoglioso il presidente della Cv Skating Riccardo Valentini – sia dal punto di vista della qualità che della quantità. Le allenatrici sono state bravissime ed hanno saputo coinvolgere le ragazze e le loro famiglie, creando un ambiente appassionato e che si migliora ogni giorno di più. Per il prossimo anno puntiamo ad incrementare lo staff tecnico, per poter offrire un servizio di qualità sempre maggiore, e abbiamo già avviato colloqui con il Comune per reperire ulteriori spazi per il futuro per poter far esprimere al meglio le grandi potenzialità di questo sport che è sempre più in crescita”.