Pattinaggio artistico, ottimi risultati per la Cv Skating al trofeo “Roma2020”

CIVITAVECCHIA – Ottimi risultati per le Roller Fairies, le ragazze del pattinaggio artistico della Cv Skating, al trofeo internazionale “Roma 2020”.

Le ragazze, allenate dall’istruttrice Francesca Maura, hanno ottenuto buoni piazzamenti e dimostrato i propri miglioramenti anche all’interno di una competizione difficile e prestigiosa come quella del “Roma 2020”.

“Siamo molto soddisfatti dei progressi delle ragazze – afferma il presidente Riccardo Valentini – perchè si allenano con impegno e dedizione sotto l’attento sguardo della nostra allenatrice ed i miglioramenti sono evidenti anche ai meno esperti del settore. La vetrina romana è stata senza alcun dubbio molto interessante: erano presenti molto partecipanti, un’ottima cornice di pubblico e si respirava un clima di entusiasmo e competizione. I risultati raggiunti proprio per questo hanno un valore ancora maggiore”.

Nelle rispettive categorie, questi i risultati: 1° posto per Chiara Roselli e Alessia Ghironi, 2° posto per Fabrizia Di Marzio, 3° posto per Giorgia Luppino. Piazzamenti per Paola Cozzolino e Alessia Cibelli.