Pattinaggio artistico, grande successo per il 1° Trofeo Città di Civitavecchia organizzato dalla Cv Skating

CIVITAVECCHIA – Domenica 24 aprile si è tenuto al PalaMercuri il primo trofeo di pattinaggio artistico interamente organizzato dalla Cv Skating. Quattro le società partecipanti, circa 130 gli atleti in gara nelle varie categorie. Notevole il successo di partecipazione ed ancora una volta impeccabile la macchina organizzativa della società civitavecchiese.

“È stata una bella giornata di sport – afferma il presidente Riccardo Valentini – è stato veramente bello vedere le ragazze emozionate prima della gara per poi esibirsi con piacere davanti a parenti e genitori. Per la nostra società sono arrivate ulteriori conferme di aver intrapreso il percorso giusto e ringraziamo tutti quanti hanno collaborato per la perfetta riuscita nell’evento. Torneremo ben presto ad organizzare nuovi trofei ed attività legate al pattinaggio artistico”.