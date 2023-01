Pattinaggio artistico Cv Skating, straordinario successo per il saggio di Natale delle Roller Fairies

CIVITAVECCHIA – Straordinario successo per il saggio di Natale della Cv Skating. Le ragazze delle Roller Fairies, sezione pattinaggio artistico, si sono infatti esibite in uno spettacolo di altissimo livello tecnico ed artistico. PalaMercuri gremito in ogni ordine di posto (500 spettatori) per un evento che ha coinvolto ed entusiasmato sia gli esperti di pattinaggio che non.

Eccellente il lavoro svolto in pista dalle ragazze allenate dalle istruttrici Francesca Maura, Rebecca Profumo e Laura Giannini: evidente sia la crescita tecnica delle atlete che la raffinatezza artistica delle esibizioni messe in pista.

“Purtroppo il Natale “tropicale” che ha caratterizzato Civitavecchia e tutta l’Italia ha reso la pista poco praticabile per quasi tutto il mese di dicembre – spiega il presidente Riccardo Valentini – ma nonostante il ritardo nei tempi a causa di questi disagi atmosferici, lo spettacolo è stato bellissimo. Ogni anno il saggio di Natale ci regala sempre più emozioni con sempre più atlete, sempre più brave, e con una risposta di pubblico sempre maggiore. Sono contento che il delegato allo sport del Comune, Matteo Iacomelli, fosse anche questa volta presente perchè ha potuto toccare con mano i grandi numeri del pattinaggio, uno sport in continua espansione e che merita le giuste attenzioni da parte delle istituzioni. Il delegato, a cui vanno i nostri ringraziamenti, ha comunicato che il Comune sta lavorando per un’asfaltatura definitiva della strada che conduce all’impianto comunale ed ha apprezzato lo spettacolo offerto dalle nostre atlete”.