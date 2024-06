Pattinaggio artistico, Cv Skating: le Roller Fairies chiudono la stagione con uno stupendo saggio di fine anno

CIVITAVECCHIA – Si è chiusa venerdì 7 giugno la stagione del pattinaggio artistico delle Roller Fairies, le ragazze del pattinaggio artistico della Cv Skating.

Con il saggio di fine anno cala infatti il sipario sulla stagione 2023-24, anche se chi vorrà potrà continuare ad allenarsi fino a tutto luglio con le lezioni estive, coordinate dalla maestra Jessica Mazza.

Presso un PalaMercuri gremito come non mai, le atlete, grandi e piccine, esperte e principianti, si sono alternate in pista dando vita ad uno spettacolo quanto mai colorato ed emozionante, apprezzato dai numerosi sostenitori accorsi all’impianto sportivo comunale per sostenere le proprie ragazze. Lunghi e calorosi applausi hanno accompagnato le gesta delle Roller Fairies, per la soddisfazione delle allenatrici Jessica Mazza, Rebecca Profumo, Laura Giannini e Fabrizia Di Marzio.

“Il saggio di fine anno è stato un bel momento – spiega il presidente della Cv Skating, Riccardo Valentini – e vedere il PalaMercuri gremito in ogni ordine di posto è sempre una soddisfazione. Si sono viste tante ragazze coinvolte, tante facce nuove e tanto entusiasmo: tutti motivi per essere più che ottimisti. La crescita tecnica delle ragazze è evidente, così come è evidente il bel clima che si respira di collaborazione e amicizia, sia fra le ragazze in pista che fra le allenatrici dal lato tecnico. Questa coesione è un qualcosa di importante che ci porterà a migliorarci sempre di più in futuro. La strada tracciata è quella giusta, ora bisogna lavorare sempre più intensamente per ottenere risultati sempre migliori”.