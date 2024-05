Pattinaggio artistico, buone risposte per la Cv Skating al Trofeo Lazio. Francesca Ciciulla vince la sua categoria

CIVITAVECCHIA – Si è tenuta a Roma presso l’impianto sportivo del Tre Fontane il 16 e 17 maggio la terza tappa del Trofeo FISR Giovani Promesse, alla quale la Cv Skating ha partecipato con 12 atlete.

Anche a questa tappa, così come nelle due precedenti, l’afflusso di atleti da tutta la regione è stato massiccio: oltre 1000 infatti i partecipanti alla tappa provenienti da tutta la Regione Lazio.

“Il Trofeo Lazio per quanto sia un trofeo dedicato a chi inizia un percorso agonistico – spiegano le allenatrici Jessica Mazza e Rebecca Profumo – è una competizione di livello a cui partecipano le scuole di pattinaggio artistico da tutto il Lazio e nel quale la competizione è molto sentita. Per noi si è trattato di un primo anno di attività con la Cv Skating e queste competizioni ci hanno molto aiutato a confrontarci, a constatare il livello delle nostre atlete e capire dove migliorare per essere sempre più competitivi. Le ragazze durante l’anno hanno dimostrato notevoli miglioramenti e siamo certi che con il proseguire del percorso si toglieranno soddisfazioni sempre maggiori”.

Da sottolineare la prestazione di Francesca Ciciulla, che ha vinto il trofeo Lazio nella categoria Primi Passi C, anno 2018.

Le partecipanti: Francesca e Rebecca Ciciulla, Rachele e Rebecca Renzi, Asia Dell’Aquila, Beatrice Di Valentino, Noemi Mori, Diana Lalli, Rachele Forestieri, Sara Burro, Ginevra Artigiani, Viola Iodice