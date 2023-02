Partito il progetto Sport Lover

CIVITAVECCHIA – È partito il 31 gennaio con il primo allenamento il progetto “SPORT LOVER”, iniziativa promossa e finanziata dalla Regione Lazio e da Sport E Salute, ed organizzata da ASD Pallavolo Civitavecchia e il Centro Sociale “Anna Magnani”.

Il progetto, rivolto agli over 65 con lo scopo di diffondere la cultura del movimento e dello sport, conta al momento quaranta partecipanti che saranno impegnati per le prossime dodici settimane per due incontri settimanali.

Queste le parole di Giancarlo de Gennaro, che segue gli allenamenti in palestra: “Affronto con estremo entusiasmo la sfida del progetto Sport Lover. La affronto con entusiasmo perché vedo e vivo l’entusiasmo di tutti i partecipanti. Qualche studio in più, molto aggiornamento e qualche argomento da ripassare e via, siamo partiti per questa nuova avventura, completamente gratuita grazie alla Regione Lazio e Sport&Salute”.