Parte da Civitavecchia il primo Campionato Interregionale del centro-sud Italia di Team Roping

CIVITAVECCHIA – Domenica 8 maggio, a partire dalle ore 10.00 presso il Centro Ippico Winnie Dry Ranch di Diego Tiselli, si terrà la prima tappa del primo Campionato Interregionale del centro-sud Italia di Team Roping.

Il campionato, per la prima volta organizzato nel centro Italia grazie ai referenti di disciplina, Marcello Pasquarelli (per il Lazio) e Diego Tiselli (nazionale), conta già un considerevole numero di iscritti e si svilupperà in 5 tappe tra i mesi di maggio ed ottobre, ospitate oltre che da Civitavecchia, da Palombara Sabina presso il centro equestre Lady Like American Horse Ranch.

Ogni tappa si articolerà in 3 discipline diverse: Dummy Roping, Breakway Roping e Team Roping, accomunate dalla necessità di eseguire la cattura di un vitello (meccanico o vivo) nel minor tempo possibile.

Per coloro che fossero interessati ad assistere all’evento l’ingresso è libero.