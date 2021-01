“Palla Ovale”. Faccia a faccia con Federico Cosimi

CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con “Palla Ovale”, la rubrica settimanale alla scoperta del mondo CRC. Faccia a faccia stavolta con Federico Cosimi, allenatore delle Under 12 e 14 del Civitavecchia Rugby.

“Dall’età di sette anni faccio parte della grande famiglia del Rugby Civitavecchia conseguentemente per diciassette anni sono presente sul campo di Rugby del Moretti Della Marta – racconta Federico – A venti anni ho deciso di studiare, attraverso corsi e aggiornamenti, per divenire allenatore ed educatore di Rugby.”

Federico afferma che il periodo difficile ha cambiato alcuni aspetti dei rugbisti/e ma non ha mutato l’entusiasmo per la palla ovale. Ritrovando la tranquillità quotidiana sicuramente ritornerà la gioia completa di giocare. “Debbo dire che i ragazzi e ragazze sono degli esempi di come ci si deve comportare per rispettare le disposizioni dei protocolli per giocare a Rugby – afferma Federico – Il loro agire, ottimo e corretto, permette di avere un ambiente tranquillo e sereno con uno stato d’animo di gioia e felicità.”

“Vorrei ringraziare i genitori dei rugbisti/e del CRC per la costanza e la pazienza che hanno avuto oltre alla fiducia che ci hanno accordato – conclude Federico – Per i genitori che vogliono far provare a giocare a Rugby i propri figlie e figlie ricordo che il Campo Moretti Della Marta è un ambiente sicuro e soprattutto inclusivo. Venite a trovarci.”