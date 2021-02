“Palla Ovale”. Faccia a faccia con Alessio Moretti

CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con “Palla Ovale”, la rubrica settimanale di approfondimento in casa Civitavecchia Rugby. Faccia a faccia stavolta con Alessio Moretti, attualmente giocatore dell’Old Rugby Civitavecchia e allenatore dell’Under 18 Fiamme Oro/Crc Rugby.

“Ho iniziato da giovane seguendo le orme di mio padre, ai tempi giocava e allenava – racconta Alessio – Ho fatto tutto il percorso dalle giovanili alla senior dove ho giocato fino alla serie B, poi sono passato ed ho concluso la mia carriera di giocatore nell’Oriolo e Montevirginio. Allenare ragazzi Under 18 è complesso, ci sono molti fattori che incidono sulla loro voglia di allenarsi e giocare. Non è facile trovare un punto di equilibrio per farli allenare tre volte a settimana.”

“La collaborazione tra Fiamme Oro e CRC è stata molto positiva in quanto dover conquistare un posto per giocare nelle partite ha generato una voglia maggiore di impegno per raggiungere gli obiettivi prefissati – aggiunge Alessio – C’è stato nello scorso anno una voglia di unire le forze tra i ragazzi sia in allenamento che nelle partite giocate con gli avversari. Purtroppo quest’anno con la pandemia ed i protocolli di Rugby da eseguire abbiamo dovuto interrompere gli allenamenti congiunti.”

“A febbraio – conclude – forse ci sarà di nuovo contatto (l’intervista è stata realizzata prima delle nuove disposizioni che allungano fino a marzo tale periodo). Speriamo di tornare presto alla normalità. Siamo fiduciosi credendo che presto la domenica ritorneremo nel rettangolo di gioco per giocare e divertirsi”.