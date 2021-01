“Palla Ovale”. A tu per tu con Simone Montana Lampo

CIVITAVECCHIA – “Il numero dei ragazzi delle giovanili del CRC è molto alto – racconta così la vita rugbistica del Club Simone Montana Lampo allenatore Under 10 – 12 – 14 del Rugby Civitavecchia. Chiaramente i nostri giovani campioni sentono la mancanza del contatto fisico per questo dobbiamo creare sempre giochi nuovi nel rispetto del protocollo”.

Parola di Simone Montana Lampo, protagonista di questa nuova puntata di “Palla Ovale”. Simone ha iniziato a giocare a 10 anni a Rugby , facendo parte di tutte le Under del Rugby Civitavecchia, per giocare poi in serie C e in serie A con un intermezzo a 18 anni con il Lazio Rugby. Attualmente gioca con gli OLD Rugby Civitavecchia divertendosi con loro.

“I ragazzi sono molto contenti, sereni nel giocare pur non potendo fare tutto il rugby giocato – commenta Simone – Al Campo Moretti Della Marta ce la mettono tutta e la dimostrazione che quando finiscono gli allenamenti sono stanchissimi. Noi del CRC siamo molto fieri dei nostri giovani rugbisti, in particolare ringraziamo i genitori per la fiducia accordata. Qui al Rugby Civitavecchia l’ambiente è sano, pulito e continuiamo nel controllo scrupoloso con l’aiuto di tutto lo staff – conclude Simone – La speranza che il 2021 porti finalmente quello spirito di ripartenza tanto atteso”.