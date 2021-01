“Palla Ovale”. A tu per tu con Sergio Berni

CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con “Palla Ovale”, alla scoperta dei volti del Rugby Civitavecchia. Faccia a faccia stavolta con Sergio Berni, allenatore dell’under 16 del CRC.

“Ho iniziato a giocare nel Rugby Civitavecchia nel 2011 dove ho fatto allenatore e giocatore in questa grande famiglia – esordisce Sergio – Ho iniziato come allenatore 10 anni fa coprendo il ruolo di educatore nella Under 6 del Rugby Civitavecchia”

Sergio sottolinea come la difficoltà in generale per lo sport ed in particolare per il Rugby sia a livello mondiale.

“Dobbiamo, nonostante il periodo, mantenere alta la sensibilità e la psicologia dei ragazzi/e, incentivando a venire ad allenarsi al Campo Moretti Della Marta – aggiunge – Gli allenamenti sono prettamente atletici, non potendo fare contatto, ma debbo dire che i nostri atleti/e rispondono molto bene. Anche quest’anno la collaborazione tra Fiamme Oro Rugby e Rugby Civitavecchia per le under 16 e 18, è una ottima occasione di crescita, perché permette ai ragazzi/e una occasione di confronto”.

“Voglio concludere dando un consiglio sia ai ragazzi/e che ai loro genitori, continuate su questa strada perché quando vedo in campo questi ragazzi/e trovo davvero la voglia di divertirsi perché sono preparati ad affrontare un disciplina dura ma leale. I valori che ti vengono insegnati nel Rugby te li porti dietro per sempre nella vita quotidiana”.