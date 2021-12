“Palla Ovale”. A tu per tu con Daniele Fraticelli

CIVITAVECCHIA – Nuovo appuntamento con “Palla Ovale”, rubrica di approfondimento in casa Rugby Civitavecchia. Faccia a faccia stavolta con Daniele Fraticelli.

Daniele, cosa è per te il Rugby?

“Per me il Rugby è una grande e lunga passione da circa 17 anni. L’unico sport che mi colpito e mi ha fatto rimanere poi sempre nel team del Rugby Civitavecchia”.

Hai iniziato la tua carriera rugbistica sportiva nel CRC ed in particolare nella UNDER 17. E’ diverso il Rugby di allora da quello di oggi?

“E’ cambiato moltissimo da allora ad oggi, in particolare le regole di gioco, questo a tutela stessa dei giocatori. Faccio un esempio: le mischie, (avevano un impatto fortissimo), il placcaggio,(ora il giocatore in caso di sollevamento deve essere accompagnato a terra). Tutti questi cambiamenti sono positivi e come aggiungevo tutelano i giocatori da eventuali traumi sportivi”.

Quando ti chiamano veterano o senatore del Rugby Civitavecchia che effetto ti fa?

“Ne sono orgoglioso. Essere nominato veterano o senatore vuol dire che sono anni che faccio parte di questa squadra, credo di essere quello che ha più anni di tutti”.

Come vedi i giovani del Rugby Civitavecchia? Questa linea verde del CRC, porterà dei frutti nel proseguo del campionato e di quello prossimo?

“Dal mio punto di vista questi ragazzi sono formidabili, non indietreggiano ne si sottraggono a nessun impegno. Non solo nelle partite ma anche negli allenamenti ci aiutano a migliorarci, questo avviene sempre e costantemente. L’esempio avviene sia negli allenamenti, sia nelle partite ed anche quando sono in panchina o addirittura sugli spalti a sostenerci”.

Cosa auguri al Rugby Civitavecchia con l’arrivo del prossimo anno e delle festività?

“Auguro il meglio per la mia squadra ,sono contento come abbiamo affrontato il campionato anche se non abbiamo iniziato nel migliore dei modi, ma di domenica in domenica siamo migliorati, tanti piccoli passi fatti in avanti”.